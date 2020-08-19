擬集資775億 料於網上路演 傳螞蟻月內申港上市

有傳阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團最快今個月內遞上市申請，在港集資100億美元（約775億港元），意味螞蟻中港上市進入倒數階段。在新冠肺炎疫情下，擬上市公司的路演，均以視像會議形式進行，螞蟻亦不例外。市場分析指，雖然上市成本下降，但投資者與管理層無法親身交流，猶如隔山買牛，預期網上路演將成為新常態，但不會影響銷情。



全球最大獨角獸公司支付寶母公司螞蟻集團，赴港上市已進入最後直路，有媒體報道最快月內可向聯交所遞交上市申請，在港集資額或達100億美元（約775億港元）。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為上市安排行。螞蟻上市集資額有不同版本，路透曾引述知情人士指，螞蟻中港上市共集資200億美元；內媒則報道，螞蟻中港上市共籌資300億美元，有望超越沙特阿美成為史上最大規模IPO。



市場憂阿里受制裁



信誠證券副總裁何智威擔憂，若螞蟻上市前，特朗普的制裁行動，由抖音（Tik Tok）升級至螞蟻的母企阿里，螞蟻的中港上市計劃，或將進一步推遲。



新冠肺炎疫情成為經濟新常態，赴港上市公司自疫情爆發起，便將實體投推會、業績會等，均轉移至網上，以視像會議形式進行。本次螞蟻赴港上市亦是如此，投資者及管理層只能網上交流，無法親身會面。



何智威表示，雖然視像會議形式令集團上市成本下降，但另一方面投資者變得較為被動，由於無法親身與管理層交流，網上會議又難以看見管理層真實反應，故最後只能單純分析數據，如同隔山買牛，中伏機率加大。



拓業務申消費金融牌照



信永中和會計師事務所合夥人盧華基則指，投資者應接受新模式，料對認購情況影響不大。螞蟻反而要考慮好上市時間，因為上市後涉及多項數據披露，將造成更大同業競爭。



螞蟻中港上市密鼓緊鑼籌備當中，另一邊廂集團又致力拓展新業務。市場消息傳，螞蟻計劃最早本周五，與南洋商業銀行、北大千方科技、寧德時代簽訂協議，組建一間消費金融公司，現正申請消費金融牌照。螞蟻於新公司持股50%，南洋商業銀行和北大千方科技各持有15%及10%股權。據悉，新公司註冊資本為80億元人民幣，將專注於中國網絡消費貸款和銀行間貸款。



已於A股上市的內房開發商榮盛發展則公佈，中證監核准旗下子公司榮萬家發行不超過1.75億股境外上市外資股，全部為普通股。完成本次發行後，榮萬家可於港交所主板上市。