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零售股績優 標指曾創新高

2020-08-19 列印
　　雖然美國重磅零售股業績優於預期，但新刺激經濟方案未有結果，美股早段個別發展。其中標普500指數創歷史新高，高見3395點。納斯達克指數亦創新高，高見11208點，升78點。杜指則曾跌176點，低見27668點。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27778點，跌66點；納斯達克指數收報11210點，升81點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見33.95港元，較香港收市價跌0.30港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見512.99港元，較香港收市價升0.99港元。

　　美國零售巨擘沃爾瑪以及Home Depot季度業績均優於預期，但中美關係以及疫情仍是不明朗因素。經濟數據方面，美國7月新屋動工升22.6%，以年率計為149.6萬間，高於市場預期。
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