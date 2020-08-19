美加強遏制華為 手機股顯著受壓

據路透社報道，美國政府將會進一步收緊對中國電訊設備生產商華為限制，以壓縮華為取得商用晶片供應管道。美國商務部的行動，將阻止華為取得未經特別許可的半導體，包括由外國公司以美國軟件或技術開發或生產的晶片。
消息人士稱，華府將把華為在21個國家的38個關連企業，列入美國政府黑名單，包括在香港、北京、巴黎的雲業務部門，以及增加4個組裝廠房。自華為在去年5月首次列入黑名單後，已有152間關連企業被納入黑名單。
舜宇績後大跌9.45%
商務部長羅斯在聲明稱，華為及其關連公司透過第三方運作，削弱美國家安全和外交政策利益方式，掌控美國技術。消息人士又稱，新措施將立即生效，以阻止華為規避美國出口管制。
華為遭美國商務部進一步施壓，手機股大致走弱，舜宇（2382）績後股價急插，大跌9.45%，收報134.2元，為跌幅最大藍籌股；比亞迪電子（285）瀉11.56%，收報28.7元，是跌幅最大的恒生科指成份股；丘鈦（1478）挫5.87%，收報10.9元；瑞聲（2018）插2.47%，收報55.4元；中興（763）則滑1.72%，收報22.9元。
耀才證券研究部總監植耀輝認為，市場續關注中美關係發展，加上缺乏利好大市催化劑，短線恒指反覆上落格局將繼續維持，上方阻力位約25500點。