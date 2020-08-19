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六月減持美債93億 中國仍第二債主

2020-08-19 列印
　　外資6月淨買入美債，但中國則減持93億美元，令中國持有美國國債規模降至1.074萬億美元，仍繼續為美國第二大債主。美債最大持有國日本增則持9億美元，至1.261億美元。另外，美匯指數回落，美債孳息率下跌，帶動國際黃金價格再度衝上每盎司2000美元大關。

  美國財政部數據顯示，6月海外投資者所持美債規模達7.04萬億美元，按月增加609億美元，為4個月新高。其中，日本保持最大美債持有國地位，於5月減持後，6月再度轉增；中國則步調相反，5月曾為3個月以來首度增持，但6月就掉頭減持。

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