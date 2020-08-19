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中信國電賺五億 澳電訊年底全覆蓋5G

2020-08-19 列印
　　5G時代來臨，世界各地均在加速建設5G網絡。中信國際電訊（1883）主席辛悅江在業績會議上表示，集團旗下的澳門電訊首階段5G網絡建設已經根據計劃完成，當中基站建設已經實現室外全覆蓋，同時亦希望下半年能夠完成室內覆蓋，另外核心網絡軟硬件、計費系統等亦已完成升級，澳門將會是亞洲地區5G建設城市的前列，惟現時仍未確認何時於澳門推出5G服務。

  中信國際電訊昨日公佈上半年業績，期內股東應佔純利達5.12億元，按年微升0.2%，每股基本盈利為14港仙，對比去年同期為14.1仙。



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