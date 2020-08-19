中電信半年純利140億 柯瑞文︰美生意比重不大

隨着中美緊張升級，美國宣佈開展「淨網」行動，當中包括針對進行電訊、雲端及海底電纜等服務的中資公司。中國電信（728）董事長柯瑞文昨透露，公司於美國擁有運營牌照，現時業務仍在正常運行中，不過在美的收入及資產規模，佔「整盤數」不算很大，會密切注意事態發展，又指公司與美國電訊公司AT&T多年來保持良好合作關係，相信電訊業需要互聯互通才能有更好發展。



中國電信昨日公佈今年上半年業績，截至6月30日股東應佔純利達139.49億元（人民幣，下同），微增0.3%，每股基本淨利潤與去年持平，為0.172元，不派中期息。期內收入達1938.03億元，按年增長1.74%，移動電話客戶數量達3.43億戶，對比去年年底淨增790萬戶。



柯瑞文在業績會議上表示，公司一直與美國監管機構保持良好溝通，並且繼續保持良好合作，遵守當地法律及監管規則，同時亦密切注意事態發展，做好各方面預案，以保障投資者利益和客戶服務延續性。



移動電話客戶3.43億



另外，中國電信的合作夥伴之一華為亦面臨晶片斷供的危機，柯瑞文指，華為是中國電信在5G建設中最重要的合作夥伴之一，目前設備供應超過50%來自華為，但公司不會只採用一家供應商，不論在移動通訊還是固網通訊等業務上，都採取多供應商策略，能夠適應未來發展趨勢。



而市場頗為關注的5G發展方面，中國電信今年上半年5G每月每戶平均收入（ARPU）較去年全年業績公佈的數字下跌11.3元至80.6元。執行副總裁王國權表示，5G的ARPU下跌主要是因公司有5G共享客戶，因該類客戶與他人共享5G數據因而攤薄ARPU。



中國電信今年全年目標移動用戶的淨增加數目達1500萬戶，當中5G套餐用戶達8000萬戶，王國權表示，5G用戶屬於高端用戶，消費普遍更活躍，而整體ARPU跌幅亦在收窄，現時整體情況好於預期。







