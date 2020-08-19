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金邦達看好內地信用卡前景

2020-08-19 列印
　　金邦達寶嘉（3315）首席執行官侯平表示，收入受疫情拖累下降，但近月正逐步追向年度同期水平，亦對這一趨勢保持信心。他續指，對中國信用卡業務發展有信心，且互聯網金融進一步整肅規範化，看好銀行消費信貸發展前景。

  公司日前公布今年上半年業績，收入5.5億元（人民幣，下同），按年降15.4%；純利8208萬元，跌6.4%。

  侯平於電話會議中表示，在疫情期間，公司仍維持低限度的生產及提供服務；公司毛利率及淨利潤率均有所改善，受惠於公司平台及服務板塊上半年成長迅速。

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