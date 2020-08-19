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分拆獲利 金山軟件轉賺91億

2020-08-19 列印
　　金山軟件（3888）上半年扭虧為盈，截至今年6月底止中期，純利為91.58億元（人民幣，下同），虧轉盈主要受惠於期內成功分拆金山雲（NASDAQ︰KC）上市，錄得非持續經營業務溢利84.5億元；期內每股盈利6.7元，不派中期息；而去年同期錄得虧損14.83億元。

　　該公司單計第二季，收益按年增49%，至14.2億元，按季增長21%，帶動上半年收益升41%，至25.9億元。當中，網絡遊戲業務上半年收益按年增41%，至16.5億元，貢獻總收益的約64%；辦公軟件及服務收益為9.4億元，按年增四成。

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