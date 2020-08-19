中環IFC外望——TVB夥優酷 內地拓「港味」劇集

香港廣告收入大跌的電視廣播（511）宣佈，與優酷簽訂戰略合作協議，在影視、綜藝、藝人、電子商貿和串流媒體平台五個方向發展，擬於內地建立「新港味泛粵娛樂」產業和市場陣地。



TVB公佈，日前與優酷簽訂戰略合作協議，循五大方向發展以鞏固其香港娛樂品牌的領導地位，並進一步在內地建立具廣泛影響力的「新港味泛粵娛樂」產業和市場陣地。



TVB自2018年起跟優酷合作，在中港同步播出新劇，而今次啟動5部合拍或同步劇集，包括2019年最佳劇集《白色強人》的續集。另外TVB的內容IP（知識產權）和藝人資源，會進一步和優酷的平台資源結合，在電商直播等新業務謀求發展。TVB指，該公司是整個華語娛樂界的先驅，其IP和藝人是整個行業獨一無二，「港味」內容在內地擁有大批忠實觀眾。



主席許濤表示，這次戰略合作為TVB的內容生產和區域市場發展帶來新的增長動力。



京東暫停與阿里申通合作



據內媒報道，京東（9618）近日通知商家要求暫停使用阿里巴巴（9988）旗下的申通快遞公司發貨，京東昨日對此回應指，京東開放平台暫停與申通的合作，是由於雙方的合同已過期，而且未就續約達成共識，集團並指曾提出入駐阿里旗下電商平台的合作要求，惟至今仍沒有得到回應。



京東表示，申通與京東合同於去年6月到期後，同一時期阿里巴巴通過戰略投資成為申通的大股東，故京東旗下的京東物流提出，進駐阿里旗下的電商平台的合作要求，但至今仍未有回應，因此決定暫停與申通的合作。



京東續稱，由於與佳吉快運、國通快遞、卡行天下、申通快遞、如風達、全峰快遞等物流服務承運商合約到期，京東將與其暫停合作，並於8月底進行系統切換。目前，京東開放平台與中國郵政、順豐、京東快遞、韻達、中通、圓通、壹米滴答、眾郵快遞等50多間公司仍有合作。



高瞻