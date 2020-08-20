李小加轟特朗普狂言香港「玩完」 蘋果市值新高 杜指跌85點

美國重磅零售股的業績優於預期，但疫情尚未解決，美股早段個別發展，但標普指數剛升穿歷史新高。美股杜指早段跌78點，見27766點，標普指數一度升0.3%，見3395點，升穿3393點的歷史高位，其後倒跌3點，見3378點。納斯達克指數則微升0.1%。港股夜期偏軟，中段跌81點，見25260點，低水107點。



美國零售巨擘沃爾瑪以及Home Depot的季度業績均優於預期，但中美關係以及疫情仍然是不明朗因素。經濟數據方面，美國七月新屋動工升22.6%，以年率計為149.6萬間，高於市場預期的124間。



蘋果公司成為首間市值達2萬億美元的美國企業，並只用了2年時間將市值由1萬億美元倍增。 蘋果公司的股價今年上升了近六成，公司早前宣佈會將股份一開四拆細，令投資者更容易負擔。



歐洲股巿造好。航運股反彈，世界最大船運公司馬士基（Maersk）預計第三季需求回升，刺激股價飆5%。英國富時100指數收報6111點，升35點。法國CAC指數收報4977點，升39點。德國DAX指數收報12977點，升95點。



金價急挫。於紐約商品交易，交投最活躍的12月期金急跌42.8美元，收報每盎司1970.3美元，跌幅2.13%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27692點，跌85點；納斯達克指數收報11146點，跌64點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見34.05港元，較香港收市價跌0.10港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見504.84港元，較香港收市價跌1.16港元。



中美關係陷入前所未有的冰點，美國總統特朗普連翻加推對華制裁措施，甚至狂言香港國際金融中心的地位要「玩完」（go to hell）。港交所（388）行政總裁李小加昨日在中期業績會上回應制裁時稱，美國現時的制裁手法與歷史完全不一樣，對美方真假難辨、逾越底線的制裁，形容是「充滿自我毀滅的意境」，無法想像且難以準備。又稱，「天要下雨，娘要嫁人」，一定有應對之法；惟港交所中期業績創新高，足證明其競爭力。



不存在改變戰略



面對美方對中資企業限制加碼，李小加笑言自己「沒有Twitter帳戶，要不斷消化新聞。」他認為，華企必須為此做好準備。對於美國合理且可預測的制裁，企業需盡快找到應對方案。



然而，對於部份真假難辨，且突破底線的制裁，難以想像且作出應對。李小加續指，不合理的制裁實際上令美方亦損失巨大，如同「殺敵一千，自毀八百」，甚至是「殺敵八百，自毀一千」。他相信，市場具有智慧，會判斷消息的真假，若最壞的情況出現，「天要下雨，娘要嫁人，路還要走」，一定能找到應對方案。



市場擔心中美關係漸行漸遠，將影響港交所立足中國、連接世界，擁抱科技的三年戰略規劃。



李小加在會上大派「定心丸」表示，中美兩大經濟體角力，但雙方仍能保持在金融領域上的互聯互通，故立足中國、連接世界在新的環境中，將會展開新的意義及重點。



無論中美關係如何變化，港交所不存在改變戰略，而是在動盪中不斷尋找能夠立足的穩定三角。