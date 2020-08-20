金管局放寬非住宅按揭 貸款成數上限增至五成

金管局宣佈放寬非住宅物業按揭貸款適用按揭成數上限10個百分點，一般個案上限由四成上調至五成，將於今日起生效。金管局副總裁阮國恒表示，放寬主要考慮非住宅物業價格走勢、交投量、經濟基調及外圍環境等因素，並未對相關指標變動設定「紅線」。



阮國恒於傳媒簡報會上表示，參考外圍環境及疫情發展等，認為商業景氣令非住宅物業市場持續受壓，有見調整空間，因此作出放寬決定；局方並無設立重新檢視特定時間表，會持續觀察市場波動情況。他又指，不預計本次放寬可釋放多少資金，抑或市場反應如何。另外，住宅物業市場維持平穩，現階段看不到有空間調整。



住宅平穩無調整空間



金管局重申，逆周期宏觀審慎監管措施原意，是適用於物業買賣相關按揭貸款和現有物業再抵押按揭貸款，並不適用於企業為籌集營運資金，而以物業作抵押所取得的信貸融資，這些信貸融資須符合一套全面的信貸審批標準，並接受認可機構的定期審核。中銀香港（2388）表示，歡迎並全力配合和支持金管局放寬「非住宅物業」按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，新措施有助增強企業及投資者對本地營商環境信心，該行會按最新指引及規定為客戶辦理按揭申請。



利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，在金管局放寬措施前，非住宅物業按揭成數最高為40%，而且銀行批核時比住宅物業審慎，息率較高年期較短（一般為15至20年），亦多數沒有現金回贈，因此較難以非住宅物業按揭套現。



業界倡續提高至六成



黃詠欣認為，今次金管局放寬措施有紓緩作用，對於做生意有資金需要的人士，或更易利用手上舖位或工商物業套現周轉，但現時非住宅物業估價下調幅度較住宅深很多，交投亦非常淡靜，即使金管局放寬按揭成數至50%，亦未必能抵銷估價下跌帶來的影響。黃詠欣建議，應再放寬非住宅物業按揭成數至60%，與住宅物業相同，同時供款年期放寬至30年。



