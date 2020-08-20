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中海油少賺66% 中期息0.2元

2020-08-20 列印
　　於低油價衝擊下，中國海洋石油（883）上半年純利按年大減近66%，集團董事長汪東進昨日在網上業績會上表示，削減今年資本支出預算及產量目標，未來油價走勢則取決於需求及經濟復甦，但近期布蘭特期油回穩至每桶約45美元，預計下半年集團油氣銷售及經營表現會好於上半年。

　　中海油上半年純利按年跌65.7%，至103.8億元（人民幣，下同）；每股盈利0.23元；派中期息0.2港元，較去年減四成。期內收入為745.6億元，按年跌31.8%；當中油氣銷售收入按年跌三成，至為663.4億元。中海油期內資本支出為356億元，按年增5.6%；油氣淨產量2.58億桶油當量，按年增6.1%。

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