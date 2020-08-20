中海油上半年純利按年跌65.7%，至103.8億元（人民幣，下同）；每股盈利0.23元；派中期息0.2港元，較去年減四成。期內收入為745.6億元，按年跌31.8%；當中油氣銷售收入按年跌三成，至為663.4億元。中海油期內資本支出為356億元，按年增5.6%；油氣淨產量2.58億桶油當量，按年增6.1%。
中海油少賺66% 中期息0.2元
中海油上半年純利按年跌65.7%，至103.8億元（人民幣，下同）；每股盈利0.23元；派中期息0.2港元，較去年減四成。期內收入為745.6億元，按年跌31.8%；當中油氣銷售收入按年跌三成，至為663.4億元。中海油期內資本支出為356億元，按年增5.6%；油氣淨產量2.58億桶油當量，按年增6.1%。
確診前疑通街走 警截獲逾期居留泰漢 阻「人肉播毒」危機
疫情下，外出要注意人際距離。警方上周日截查一名泰籍男子時，發現他在港逾期居留，將他送入青山灣入境事務中心羈留，經檢測後證實他確診新冠肺炎，其感染源頭不明，爆出「人肉播毒」驚魂，患者不配合當局的追查工作...
2020-08-20
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孟晚舟引渡案再開庭 辯方申公開更多證據
中美關係緊張，美國商務部不但進一步升級對華為禁令，而華為副董事長兼首席財務官孟晚舟引渡案亦於當地時間周一上午再開庭。據報，孟晚舟一方要求法庭公佈三十七份關鍵文件以對抗引渡，稱很多文件經編輯校訂難以反映實情，更指因加國騎警及邊境服務局（CBSA）在拘捕過程中有過失，控方不應向公眾隱藏加國執法者的計劃。 據加拿大廣播公司（CBC）報道，為期約一周的本輪聆訊，將圍繞此案眾多文件中的司法權利及是否被侵犯而展開。開庭首日向公眾開放，而接下來的聆訊預計閉門進行。按規定孟晚舟須參與聆訊，孟晚舟當天沒有出庭，而是在家通過電話參與了聽證過程。 昨日中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅對美商務...
2020-08-19
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郵政署煞停變革措施 民主黨正式提名拜登上陣
美國大選如火如荼地繼續進行，美國的郵寄選票的風波有新進展，美國郵政署（USPS）周二宣佈暫停所有被指企圖破壞選舉的爭議性變革措施。而美國民主黨全國黨代表大會於當地時間周二晚上正式通過，提名前任副總統拜...
2020-08-20
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屋苑錄用家減價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，利嘉閣高級經理吳玉蘭表示，鰂魚涌康怡花園F座低層7室，面積529方呎，兩房間隔，享開揚景觀，原叫價900萬，減至848萬獲用家承接，呎價16030元，屬...
2020-08-20
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李小加轟特朗普狂言香港「玩完」 蘋果市值新高 杜指跌85點
美國重磅零售股的業績優於預期，但疫情尚未解決，美股早段個別發展，但標普指數剛升穿歷史新高。美股杜指早段跌78點，見27766點，標普指數一度升0.3%，見3395點，升穿3393點的歷史高位，其後倒跌...
2020-08-20
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場內貪功場外抽水 神魔尼馬險玩出禍
尼馬周二歐聯四強玩轉球場！這名巴黎聖日耳門攻擊王牌交出一次漂亮助攻，領軍於葡萄牙里斯本3:0淘汰RB萊比錫，首度躋身此賽事決賽，但疑似搶隊友士哥惹批評，賽後上載相片諷刺對手母公司，又因與敵將交換球衣違復賽指引，一度有傳會被罰決賽坐波監，不論球場內外都成焦點。 巴西防守中場馬昆奴斯哥利亞頭槌破網，為聖日耳門開紀錄後，同胞尼馬完半場前一記漂亮後踭，造就迪馬利亞近門建功。易邊後，左閘祖安巴尼特頭槌攻門快將進入網窩之際，這名二十八歲森巴鋒將門前加一腳疑搶功勞，雖然皮球當時已完全越過白線，士哥仍屬於巴尼特，但球迷仍批評尼馬貪功。憑這三個入球，聖日耳門輕取萊比錫，隊史首次殺入歐聯決賽，...
2020-08-20
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【凍齡飲食！】不想老就要戒糖！日專家建議的6個抗老飲食秘訣！
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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肺炎兼血管閉塞入院 肥媽病房直擊 癌病老公留醫
肥媽（Maria Cordero）的葡籍老公Rick是肺腺癌末期患者，她在前晚深夜，於社交網分享8分鐘身在老公病房內拍攝的短片，透露老公因肺炎和血管閉塞留醫。當肥媽拍片時，可見Rick正在病牀上睡覺，...
2020-08-20
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社論——銀彈保就業 非長久之計
昨天統計處公佈最新失業率為百分之六點一，比上次微跌零點一個百分點，這個並非喜訊，它不顯示失業率問題改善，反而是政府投入大量公帑推出「保就業」計劃之後，力保失業率不至於大升。由於疫情不知何時了，政府無可能無了期投入大量公帑保就業，當務之急，是要用善策控制疫情，只要疫情回復平穩，香港經濟才有望重出生天。 全球疫情反彈，國際旅遊一潭死水，商貿活動大減，環球經濟不景氣，本地消費萎縮，最新失業率不升反而微跌，可說是人為壓抑的後果，主因是政府已動用逾四百三十億元補貼僱主發工資，條件是僱主接受資助期間不得裁員，下一期保就業計劃快將推出，估計再需動用逾四百億元，料可以進一步發揮壓抑失業率上...
2020-08-20
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馬場浮世繪——下周起練騎晨課須檢測
新馬季將在兩個多星期後的九月六日開鑼，為抑制新冠疫情擴散，確保賽事順利進行，由下周一開始，每周一、二、四、五，所有騎師、練馬師和副練，均須在晨課前或晨課後，接受核酸檢驗測試。 此外，一如之前措施，如果在任何馬會員工寓所發現有確診個案，居住於同一座樓宇的其他馬會員工，都必須在家隔離十四日，以免疫情擴散。 馬場浮世繪
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