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木漿降價 恒安多賺兩成

2020-08-20 列印
　　藍籌衛生品股恒安國際（1044）中期純利增長兩成，至22.6億元（人民幣，下同），超出市場預期，主要受惠木漿價格便宜降低成本，亦助毛利率提升。惟股價在業績後反高潮倒跌5.4%，收報67.15元。

　　恒安期內收入109.3億元，增1.4%，因木漿價格處於歷史低位，銷售成本少9.6%，令毛利率達44.1%，增加6.8個百分點。恒安指，把握次季業務快速復甦，抵銷首季疫情影響，又預計木漿價格下半年持續低企，已趁機儲備低成本原料，有助改善毛利率。衛生巾產品收入增長4.8%，至32.2億元，因應市場接近飽和，成功提升高檔產品佔比；紙巾業務收入則按年跌2%，至53.5億元。

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