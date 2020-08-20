港交所純利微增1% 中期息派3.71元

港交所（388）中期純利及收入均創半年度新高，惟受投資收益期內淨額大跌近45%，至8.38億元，純利僅增長不足1%，為近四年來最差；收入及其他收益87.82億元，按年升2.38%。期內每股盈利4.15元，派中期息3.71元，較去年度同期微減1仙。



港交所行政總裁李小加表示，現貨市場交投增長，滬深港通成交額續創新高，新股上市絡繹不絕，抵銷由投資組合估值波動帶來的45%虧損。



IPO集資總額升近三成



由於中概股加快回流來港上市步伐，港交所上半年首次公開招股（IPO）共錄得64宗新上市，包括巨無霸中概股網易（9999）及京東（9618）的第二上市，較去年同期少20間，惟在新股數量上仍排名全球第二。



另外，港交所IPO集資總額按年升29.2%，至928億元，位列全球第三。李小加指，由新經濟及第二上市兩股核心力量注入新血液，料今年新股市場較強勁。雖然他不評論螞蟻金服或字節跳動等上市事宜，但相信新聞報道中的公司最後都會來港上市，只是時間問題。



港交所推買賣產品莊家進行股份轉讓時印花稅豁免後，成交量有所增長，買賣產品平均每日成交金額達71億元，按年升34%。



滬深股通及港股通平均每日成交金額分別達743億元人民幣及207億港元，創半年度新高。



李小加表示，中美大國博弈增加市場波動性，卻完全沒有影響市場活力及投資熱情，希望下半年可以持續。另外，他認為，港股市場已發生不可逆轉的巨大變化，變為由新經濟股份主導，而「港版納指」的推出，更可清晰說明問題。港交所昨日跌1.42%，收報373.6元，成交金額11.22億元。



