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金軟：中美科技戰反受惠

2020-08-20 列印
　　中美關係緊張，科技企業成博弈的棋子，惟金山軟件（3888）卻從中受惠。金山軟件執行董事兼首席財務官吳育強稱，業界普遍預期中美科技戰將會「打打停停」，該公司正成為最大受益者，因中美雙方將會非常注重自身科技實力，金山現時專注操作系統、晶片以及應用程式等，均會受本土市場特別關注，某些領域更可能出現排外情況，有助公司業務板塊發展。

　　吳育強以辦公軟件業務為例指，以往競爭對手之一的微軟，在中美貿易摩擦下，正逐漸退出中國市場，其他競爭對手規模較小，金山軟件（WPS）佔有絕對龍頭優勢，在多個省份的政府採購招標中，均獲得100%中標。

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