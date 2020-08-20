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潤啤半年多賺逾一成

2020-08-20 列印
　　華潤啤酒（291）昨日公佈截至今年6月底止中期業績，期內純利20.79億元（人民幣，下同），較去年同期升11.1%。派中期息12.8分，按年增6.7%。

　　期內華潤啤酒收入錄得174.08億元，按年跌7.5%，主要因疫情期間啤酒市場受到衝擊所致。當中，中高檔啤酒銷量按年下降6.2%，次高檔及以上啤酒銷量按年增長2.9%，主要受益於去年引入喜力國際品牌，及各檔次啤酒的銷量於第二季度恢復增長。

　　公司期內在更多區域推行不含瓶銷售，整體平均銷售價格按年下降2.4%；整體啤酒銷量按年下降5.3%。上半年整體毛利70.3億元，按年下跌1.3%。

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