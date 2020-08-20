中環IFC外望——打贏侵權官司 河底撈照改名

中國連鎖火鍋品牌海底撈（6862）指控一間名為「河底撈」的食肆侵權，雖然已遭法院駁回，不過，河底撈的老闆娘為避免惹麻煩，已主動將餐廳名字更改為「河底鮮」。



內地媒體報道，河底撈老闆娘表示，事發於去年9月，當時為開店準備了逾10個店名，但該批店名已被註冊，故又再準備了30、40個店名，其中，河底撈這名字因未曾被註冊而獲通過，在急於開店而採用。



河底撈老闆娘又說，但為免惹麻煩，已主動把招牌拆掉，店名改為「河底鮮」。她又說，普通市民無法和上市公司、餐飲巨頭抗衡，不想惹這些麻煩。



內地法院早前一審駁回海底撈告河底撈的侵權，海底撈亦無上訴。法院在判詞中解釋，雖然與訟雙方的商標都有「底撈」兩字，但無論字體的字形、讀音、構圖、顏色，都有一定差異；加上海底撈以川菜系列火鍋聞名，河底撈則經營典型湘菜，不會令一般消費者對河底撈的餐飲服務來源產生誤認，或認為其來源與海底撈註冊商標之間有特定聯繫，因此不構成侵權；法官更表明，知識產權需要保護，但也不得濫用。



亞視︰有人冒名辦亞姐選舉



亞洲電視（707）發澄清公告，稱公司為亞洲小姐商標的唯一品牌合法持有者，並已授權台灣亞洲心動娛樂作為本年度第32屆亞洲小姐競選台灣賽區唯一指定承辦招募及獨家承辦單位。其他機構、人士、網絡/直播平台未經亞洲電視授權採用亞洲小姐商標，亞洲電視將會保留一切追究權利。



亞視表示，注意到近日有人以「亞洲衞視」、「ATV亞洲衞視」、「深圳市前海亞洲星匯演藝娛樂有限公司」等名字，聲稱已獲得授權亞洲小姐台灣賽區之舉辦權，該等機構及人士透過社交媒體、網絡影片，例如對外聲稱已獲授權舉辦亞洲小姐選舉，並在相關網站及社交媒體發佈開始接受報名。



亞視澄清，從沒授權該等機構及人士舉辦亞洲小姐台灣賽區，公司與該等機構及人士沒有任何關連或關係。



高瞻