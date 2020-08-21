憂中美爭拗礙業務 阿里首季賺394億增28%

阿里巴巴昨日公布新財年第一季度業績，根據非公認會計準則財務指標，截至6月30日止，季內股東應佔純利達394.74億元（人民幣，下同），按年增長28%，普通股攤薄每股收益為1.85元，同比增長18%。期內收入達1537.51億元，按年上升34%，勝預期。期內經調整EBITDA增長30%至510.39億。
收入增34%勝預期
張勇昨表示，該集團正密切關注美國政府對中國企業的政策變化，並會跟蹤評估這些變化對阿里可能產生的影響，並響應採取新的合規措施。
阿里巴巴於今年第二季度剔除未支付定單的天貓線上實物商品交易額GMV，同比增長27%，佣金收入增長17%，集團首席財務官武衛表示，第二季度的快速消費品以及消費電子產品類實現快速增長，而這些品類混合佣金率較低，再加上集團推出支持商家客戶的舉措，包括免除2020上半年的年度服務費等，因而令交易額以及佣金收入的增幅不完全同步。她又指，集團今年第二季度收入增長34%，現階段不會改變新財年的收入指引，對業務很有信心。
阿里巴巴截至今年6月，中國零售市場移動月活躍用戶數達8.74億，單季淨增長2800萬，而截至6月底止年度，中國零售市場年度活躍消費者達到7.42億，單季淨增長1600萬。另外，淘寶特價版的月活躍用戶約4000萬。阿里巴巴昨日收市報255元，跌0.16%。