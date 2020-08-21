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美科技股揚升 納指升118點

2020-08-21 列印
  美股周四早段先跌後回升。聯儲局看淡當地經濟前景，加上市場對美國首次申領失業救濟數據感到失望，美股早段下跌，杜指曾跌166點報27526點，標指曾跌20點，至3354點。

  唯其後美股在科技股上升帶動下止跌，杜指更一度倒升18點；納指則一直表現靠穩，曾升84點，報11230點。

        杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27739點，升46點；納斯達克指數收報11264點，升118點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見33.62港元，較香港收市價跌0.03港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見511.59港元，較香港收市價升3.59港元。

        科技股周四早段攀升。英特爾股價抽高1.7%；蘋果、思科和微軟的升幅都超過1%，其中蘋果輕微破頂，盤中高位觸及470.5美元。
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