美停三項雙邊協定 港股收市下挫387點

美國國務院宣佈，已通知港府暫停或終止引渡逃犯、移交被判刑人士及國際船舶營運收入互惠免稅待遇等三項雙邊協議，形容《港區國安法》破壞港人自由，措施凸顯美方對此密切關注。
特朗普指，香港取得經濟上的成功，是因美國提供大量優惠待遇及資助，但現時香港自由明顯被剝奪，因此會擱置有關措施。對於黎智英早前因涉嫌違反《港區國安法》及串謀欺詐被捕，特朗普形容黎智英是個了不起的君子，亦是勇敢的人，儘管雙方不認識，但祝福他，亦為其遭遇感到難過。
中資金融股走弱
港府發聲明強烈譴責美方單方面決定，形容決定反映美國不尊重雙邊以至多邊主義，應受國際社會譴責。聲明指，自協定1998年生效至今，港府成功移交美國的69名逃犯，遠高於美國向香港移交的23人，預期暫停協定對美國構成更大影響。
受該消息影響，加上聯儲局對經濟前景悲觀，以及市場擔心中國全面降準概率下降，恒指低開低走，盤中一度下瀉557點，見全日低位24621點，收市跌387點，報24791點，大市成交金額1181億元。
內地全面降準機會下降，中資金融股走弱，推低大市。建行（939）挫3.2%，收報5.75元；國壽（2628）挫2.08%，收報18.8元；工行（1398）跌2.73%，收報4.63元。
耀才證券研究部副經理譚智樂預期，恒指暫於100天線至250天線區間上落，再次跌近或跌穿早前低位24100點水平機會不大，不過一旦失守100天線，投資者須更加審慎。