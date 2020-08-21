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傳通過港上市聆訊 樂享互動料籌12億

2020-08-21 列印
　　內地媒體營銷服務提供商樂享互動，傳昨日已通過港交所（388）上市聆訊，最快於下周啟動上市路演；聯席保薦人為中信建投、招商及交銀。路透早前引述消息人士報道，樂享互動上市集資約1.5億美元（約11.7億港元）。料下周開始招股的農夫山泉，已獲四間證券商為其預留950億元資金，以供客戶孖展認購之用。

        樂享互動主要為行業客戶分析及分銷產品，並提供效果類營銷服務。該公司曾於2016年底在內地新三板上市，兩年後退市。截至去年底止其年度純利按年增48.2%，至6736萬元人民幣；今年首季純利亦按年增91.9%，至2051萬元人民幣。

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