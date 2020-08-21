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嘉里建設中期少賺七成

2020-08-21 列印
　　嘉里建設（683）昨公佈，截至6月底止中期業績，純利按年跌70.1%，至10.74億元；維持派中期息0.4元。該公司主席黃小抗表示，疫情及政治因素均會對本港地產市場有影響，但本地仍有強大的住屋需求，加上低息環境等因素，仍為樓市帶來支持，故對本港樓市保持信心。

        期內，公司收入錄得39.18億元，按年跌65.1%。若撇除投資物業公允價值變動，純利按年減少65%，至11.06億元。嘉里解釋，溢利大幅減少，主要歸因於發展物業的銷售貢獻下跌，加上來自酒店資產的收入顯著減少。



        



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