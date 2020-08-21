網上老千冒股評家 害散戶輸掉七位數

網上股壇老千近年大行其道，他們冒認股評家或者金融機構高層，向小股投資者大派買賣細價股的「山埃貼士」，損失動輒以百萬元計。香港股票分析師協會以及基金經理黃國英，昨天罕有地在報章刊登聲明，提醒小投資者不要誤信網上冒名之徒。香港股票分析師協會會長鄧聲興指出，單是該會的會員，便有大約五、六人遭騙徒冒充。



香港股票分析師協會的聲明指出，有人冒充該會會員、豐盛資產管理董事黃國英的名義，在網上不同平台開設群組，提供虛假的投資分析及建議。黃國英對本報表示，有苦主向他的公司查詢，才揭發冒名事件，對方損失以七位數字計。據悉，有股壇老千冒認黃國英的名義，透過網上平台慫恿一班小股民買入細價股深藍科技（1950），但深藍科技早前急跌，令他們損失慘重。



分析師協會：數會員被冒充



類似的事件只是冰山一角，香港股票分析師協會會長鄧聲興指出，單是該會的會員，便有大約五、六人遭騙徒冒充，雖然曾有會員報警求助，但騙徒善於取巧，要入罪並不容易，「有些人只是自稱Alex(黃國英的英文名)或者郭Sir(坊間對郭思治稱呼)」，很難證明他們有意冒充。



騙徒通常是在傳媒機構或者股評家的facebook找尋「獵物」。



股壇老千通常是騙財，但竟然連騙色的都有，而事發地點更遠在馬來西亞。有「股壇黎明」之稱，曾經參加新秀歌唱比賽的金利豐研究部執行董事黃德几，以往經常把照片放上社交媒體，包括一些與政經名人的合照，萬料不到，這些照片遭騙徒大量盜用，然後另行杜撰一個假身份，透過教馬來西亞股民投資來騙財。



黃德几估計這個假帳戶已運作半年，受害人數或逾100人。有馬來西亞苦主透過搜尋器的照片搜索功能，輾轉找到黃德几真正的社交媒體帳戶，才令他知道其照片已成為騙財工具。



