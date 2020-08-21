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恒安毛利升 紙巾業務料重拾增長

2020-08-21 列印
　　受惠木漿價格低企，恒安國際（1044）上半年毛利率顯著提升，財務總監李偉樑相信，下半年毛利率仍可改善，亦有信心紙巾業收入重拾增長。

  他又稱，醫療用品已成恒常業務，每日口罩產能300萬個，會主攻歐洲等海外市場。

        李偉樑表示，木漿價格成本降低，令紙巾業務毛利率大升10個百分點至35%，相信木漿價格仍維持較低水平，該公司已將原料儲備增至約四個月，下半年毛利率可望繼續改善。

  他又稱，上半年銷售並不理想，其中紙巾收入錄得倒退，會以重拾增長為目標。

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