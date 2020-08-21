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平醫收入倍增 虧損收窄兩成

2020-08-21 列印
　　平安好醫生（1833）中期業績獲疫情加持，在線醫療收入增長逾一倍，令期內虧損按年收窄21.6%，至2.14億元（人民幣，下同）。

  該公司臨時主席及首席執行官方蔚豪表示，疫情吸引更多競爭者加入，會專注保持行業領先，並指早前更換管理層後戰略方向無大變化。

　　平醫期內收入較去年同期增長20.9%，至27.47億元，主要是在線醫療業務收入急增1.07倍，至6.95億元所帶動。

  註冊用戶增加5690萬，至3.46億戶，日均諮詢量增加26.7%，至83.1萬人次；而每月活躍用戶（MAU）多7.3%，至6730萬，付費用戶轉化率增加1.4個百分點，至5.1%。

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