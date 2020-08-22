友邦勁彈領漲 恒指回升322點

A股反覆造好，上證指數收報3380點，反彈0.5%；深成指數收報13478點，揚1.18%。
澳門統計暨普查局資料顯示，隨著出入境檢疫規定調整，上月入境旅客按月大增2.3倍。濠賭股強勢彈出，澳博（880）飆7.28%，收報10.46元；金沙中國（1928）為升幅最大藍籌股，抽升6.54%，收報34.2元；銀娛（027）炒高6.22%，收報62.3元。
澳門旅客增 濠賭股熱炒
藍籌股大致向好，周四急挫的友邦回勇，大行對其半年業績普遍維持正面評級，股價反彈4%，收報75.05元；螞蟻集團傳以2250億美元估值上市，料成為全球最大IPO，港交所（388）走高1.46%，收報376.4元。相反，恒安（1044）插2.42%，收報64.4元，為跌幅最大藍籌股。
科網股龍頭普遍造好，美團（3690）收市後公佈中期業績，股價創新高，走高4.52%，收報245.2元；市傳旗下螞蟻集團最快10月上市的阿里巴巴（9988）首季多賺28%，績後走勢反覆，收跌0.86%，報252.8元；京東（9618）創新高，升2.79%，收報287.6元；騰訊（700）升1.97%，收報518元。
地產股回勇 九置升3.7%
本港每日確診新冠肺炎個案持續於低水平，本地地產股走高，九置（1997）升3.68%，收報32.4元；恒地（012）中期少賺62%，股價升2.85%，收報30.65元；嘉華（173）升2.83%，收報3.63元。
宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒稱，下周恒指走勢關鍵，料指數將續於100天線至250天線區間上落，沉悶格局不變。