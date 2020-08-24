傳美「放生」微信 ADR見542元 騰訊勁升4% 港股料高開

美國總統特朗普擬允許包括蘋果公司在內的美國企業，繼續在中國使用微信發展業務，消息刺激騰訊（700）在美預託證券急升近4%。證券界人士預計，港股今日將會高開，但料短期內觀望氣氛濃厚，關注點仍為中美局勢，「炒股不炒市」格局持續。



特朗普早前明言，會下令在美國企業禁用騰訊旗下即時通訊軟件微信，不過美國政府高層近日與多間公司溝通，明白全面禁用微信將嚴重妨礙美國科技、零售、遊戲等產業發展，而有五分之一銷售來自中國的蘋果公司更會是最大輸家，業務勢受重大衝擊。



及至上周五，外電報道美國政府考慮美企可繼續在中國使用微信，消息帶動騰訊在美預託證券急升至542港元，較香港上周五收市價高4%。



恒指ADR升35點



雖然本地肺炎疫情緩和，市場憧憬本港經濟活動逐步回復，可是中美關係持續緊張，市場觀望氣氛濃厚。總結上周，港股微跌69點或0.27%，收報25113點。按港股美國預託證券走勢推算，恒指開市或升至25149點，較港股上周五收市升35點。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，對於有消息指美國放寬對微信制裁，為利好股價因素，預計騰訊短期將會造好，加上美團業績勝預期，相信均會帶挈恒指上升，整體市場氣氛不錯，料恒指今日或會高開，本周區間上落格局未變，並於24600至25500點區間波動，惟暫時未見明顯趨勢，令恒指向上突破或大幅下跌。



溫傑指出，下周為業績期尾聲，相信投資者仍會關注企業盈利，另一焦點則為中美方面，本周解放軍將於南海及黃海進行演習，市場氣氛略為緊張，上周尾段有指市場對內地短期降准信心減弱，因此會缺乏A股大幅上升，而推升港股誘因，相信港股短期仍有壓力。他又提到，市傳農夫山泉於本周招股，市場反應較好，預計焦點會轉移至新股市場。



專家料焦點轉至新股



香港股票分析師協會副主席郭思治指出，上周港股走勢反覆，但以上周五收市表現而言，港股已趨穩定，本周五為期指結算日，料有機會挑戰本月高位25588點，今日大市或略為高開。



金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，中美關係相信仍繼續惡化，直至美國總統大選塵埃落定後，才有改善機會，料港股短期將在24700至25300點波動。他又指，雖然美國放寬對微信制裁，但阿里巴巴（9988）及小米（1810）等納入恒指成份股後，騰訊比例或會降低，料會帶來短暫負面影響。



