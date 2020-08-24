疫情帶挈數碼投保 恒生網上銷售倍增

新冠肺炎疫情持續，催谷本港數碼化發展。恒生保險行政總裁林禧彥表示，今年上半年公司網上保險銷售，較去年同期錄得超過一倍增長。另外，恒生保險推出全保證回報網上延期年金產品，內部回報率（IRR）最高2厘，總回報則高達137.8%。



林禧彥表示，新延期年金計劃「易入息」最低投保年齡為35歲，回本期為8年，較市面上的約9至10年為低。客戶可透過網上投保，約10分鐘即可完成購買流程，而且保單提供意外身故保障，金額相當於基本計劃已繳總保費的100%。



新年金產品保證2厘



以45歲男性為例，保費繳款期5年，年金期10年，若累積期為5年或10年，年繳保費保證內部回報率達2厘，月繳保費下則分別為1.85厘及1.91厘；若累積期15年，年繳保費下回報1.8厘，月繳則為1.73厘。



若一名客戶選擇年繳保費3.8萬港元，5年總供款19萬港元，若累積年期15年，第16年開始每月可收到2182港元，合計收到26.184萬港元，即已繳總保費的137.8%。



林禧彥稱，香港15年政府債券利率約0.6厘，20年期美債則約為1厘水平；現時很多國家實行量化寬鬆等政策，於低息環境下，新產品提供最高2厘保證回報，相信屬較好水平，而且會主要投資於「比較穩陣」資產。



他又認為，網上銷售為一大趨勢，但相信產品需簡單，恒生保險於網上銷售方面處較為領先地位。



恒生保險一項調查發現，65%受訪者認為，應早於40歲或之前計劃退休；55%不考慮購買年金產品的受訪者表示，產品過於複雜令其卻步；78%在選取年金產品時，把全保證回報列為最吸引因素。53%會考慮購買的受訪者認為，疫情令他們更願意網上投保。