——紫金礦業（2899）公佈截至今年6月底止中期業績，純利24.21億元（人民幣，下同），按年上升30.6%；每股盈利0.095元，不派息。期內收入831.42億元，按年升23.7%。
——中石化煉化（2386）公佈，今年上半年純利12.6億元，按年增長5.1%，每股盈利0.28元，派息0.113元。
——北京燃氣藍天（6828）公佈，預期截至6月底止，中期淨溢利約8146萬元，較去年同期的約1.6億元，淨溢利下降49%，主要由於疫情令天然氣消費需求下降，銷售量及售價因而下滑。
——正榮地產（6158）公佈上半年業績，錄得收益145.42億元（人民幣，下同），按年升6.5%；純利8.76億元，按年跌6.2%，不派息。上半年合約銷售金額按年減4.5%，至559.93億元，完成全年合約銷售目標40%。旗下物管股正榮服務（6958）上半年純利則按年升1.07倍，至5958.3萬元，不派息。
——天元醫療（557）去年營業額7054.8萬元，按年升18.2%；股東應佔虧損1.7億元，2018年同期則蝕2762.2萬元。年內每股虧損42.65仙。
——浙江世寶（1057）公佈，截至今年6月底止中期業績，扭虧為盈賺1707.6萬元（人民幣，下同），去年同期則蝕1842.8萬元；每股盈利0.0216元。期內收入4.87億元，按年升8.2%。