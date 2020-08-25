納指標指齊創新高 新冠療法突破 杜指升越二萬八

美國批准以康復者的血漿，治療新冠肺炎患者，帶動美股上升；同時，科技股漲勢持續，納指及標指均曾創新高。杜指早段報28179點，升248點或0.89%；標普500指數報3420點，漲23點或0.7%，早段曾見3426一年高位；納指報11367點，升55點或0.49%，早段曾見11462一年高位。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報28308點，升378點；納斯達克指數收報11379點，升67點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見34.32港元，較香港收市價升0.42港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見542.92港元，較香港收市價跌5.10港元。



冀大選前批疫苗審核



美國食物與藥品管理局（FDA）緊急授權使用新冠肺炎康復病人的血漿，作為治療新冠病者的方式之一，並稱此舉為重大突破。有傳美國總統特朗普為加速審批疫苗，正在考慮給予阿斯利康及牛津大學合作研發的疫苗「緊急使用授權」，期望於11月的美國總統大選前通過疫苗審核。



外電報道美國總統特朗普考慮允許美國企業，繼續可在中國使用微信發展業務，刺激買盤湧入掃騰訊（700），股價大升5.8%，成最強勢藍籌股，並帶動科技股彈上，季績遠勝預期的美團（3690）股價破頂，市值突破1.5萬億元，恒指以全日高位收市，收報25551點，升437點，創8月中而來新高，恒指兩日累漲760點；恒生科技指數收報7329，漲2.25%；大市成交增至1401億元。內地股市全線向上。上證指數收報3385，升0.15%；深成指數收報13666，揚1.4%；兩市成交8970億元人民幣。



美團績優股價破頂



傳美國局部「放生」微信，騰訊抽升5.79%收報548元，成交148億元，居成交榜榜首，獨力踢高恒指167點。



將「染藍」的恒指新貴阿里巴巴（9988）高見266元破頂，收市升4.59%，報264.4元，成交額114億元，港股成交第二大；港股成交第三大則是美團點評（3690），股價高見272元創上市高位，收飆8.4%，報265.8元，市值突破1.5萬億元；小米（1810）僅揚1.54%，收18.44元；京東（9618）續尋頂，漲3.96收報299元，連升五日；微盟（2013）飆10.73%收報12.18元，為升幅最大的恒指科指成份股。



藍籌股大致向上。友邦（1299）為升市功臣，揚4.66%收報78.55元，撐起大市123點；港交所（388）走高1.22%收報381元；蒙牛（2319）反彈3.79%收報35.65元。