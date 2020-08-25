劉鶴︰三四季經濟料增長良好

周日歐聯決賽，拜仁慕尼黑於葡萄牙里斯本1:0挫巴黎聖日耳門，第六次封王兼第二度成為三冠王！季中接任的教練費歷克忠於德國足球哲學和堅持自己一套，領軍全勝奪標創賽事歷史，廿一連勝完季亦無人能及，有力重演球會七十年代名宿碧根鮑華統領的皇朝。 早已稱霸德甲和德國盃的拜仁，今仗靠翼鋒京士利高文五十九分鐘頭槌一箭定江山，力壓首度打入決賽的聖日耳門。該隊繼一二至一三球季再成三冠王，亦是巴塞隆拿以外，另一支兩度完成歐聯三冠王偉業的隊伍，同時十一戰全勝成為賽事史上首支全捷冠軍，而且各戰線二十一連勝完季，歐洲未逢敵手。 全勝封王創歷史 拜仁去年十一月初德甲才作客1:5慘敗給法蘭克福，能...

2020-08-25