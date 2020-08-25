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劉鶴︰三四季經濟料增長良好

2020-08-25 列印
　　內地經濟率先於新冠肺炎疫情中復甦，國務院副總理劉鶴於深交所創業板註冊制首發企業上市儀式書面致辭表示，中國經濟正處於不斷恢復階段，出現逐季向好的增長趨勢，首季大幅收縮，次季快速恢復，第三、四季度的經濟增長預計將呈現更有活力的良好態勢。

　　劉鶴指創業板改革並試點註冊制順利落地，對完善內地資本市場體系，助力粵港澳大灣區建設，乃至促進國民經濟整體良性循環和經濟高質量發展，均具有重大意義。

　　深圳創業板註冊制落地首日，根據新規，創業板註冊制新股上市首五日不設漲跌幅限制，之後每日漲跌幅限制比例由10%調整為20%。昨日首批十八隻股份上市，股價集體飆漲，平均漲幅212.4%，其中N康泰（300869）漲幅最大，超過10倍。
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