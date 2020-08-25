大戶預託股轉港股避險 阿里急升4.6%料引仿效

中美緊張關係未有緩解之勢，為應對潛在的美國制裁及退市危機，阿里巴巴（9988）數名包括淡馬錫在內的主要投資者，將所持價值數十億美元的阿里巴巴美國預託股份（ADS），轉換成香港股票。市場憧憬資金大規模回流，刺激阿里股價飆4.59%，至264.4元新高。



外電報道稱，阿里的主要投資者，包括淡馬錫、Baillie Gifford & Co及Matthews Asia，已將價值數十億美元的ADS轉換成港股，部份原因是為應對美國潛在的制裁可能，及中概股明年或面臨退市的風險。



數十億美元ADS轉成港股



具體而言，淡馬錫已將一半的阿里ADS轉換成港股，涉及約1210萬股，價值約30億美元。Matthews Asia今年次季已沽出近四分之三的阿里ADS，當中大部份換成港股，或流向旗下基金。另外，Baillie Gifford今年次季亦將1040萬股（價值約26.7億美元）的阿里ADS，轉移成港股，相當於該公司持股的五分之一。



投資者憧憬資金湧回港股市場，阿里昨高開3.2%後持續走強，尾段曾達266元高位，飆5.2%，終收264.4元創上市以來新高，漲4.59%，成交額激增至114.32億元，總市值高達5.67萬億元。



分析指，基金股東轉倉後未必即時沽貨，除政治因素外，基金股東或考慮到港股市場能帶領及發掘股份價值，且活躍程度及靈活性更勝一籌，料其他在港第二上市股份的基金股東亦會效仿，甚至成趨勢。



立信德豪會計師事務所董事林鴻恩預料，在港第二上市股份，如京東（9618）、網易（9999），其基金股東轉倉回港，是未來的一大趨勢。他續指，若美方制裁加深，在港第二上市股份的基金股東大規模轉倉回港，令港股的市值及交投增加，甚至超越美股市場，屆時港股的掛牌機制或發生改變，香港或成第一上市地。



