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中煉化資本開支 料全年達6.75億

2020-08-25 列印
　　中石化煉化（2386）上半年純利12.6億元（人民幣，下同），按年升5.1%，派息0.113元。該公司財務總監及公司秘書賈益群表示，受到第一季疫情影響，整體投入有所滯後，上半年資本開支為1.95億元，料全年資本開支為6.75億元，主要方向為設備及設施的投入、生產基地的改造新建及加快投入合同能源管理等方面。該公司總經理向文武預料，今年境內新簽合同目標460億元，海外新簽合同目標15億美元。

　　期內，收入237.97億元，按年增長4.92%；毛利率按年下降1.3個百分點，至9.2%。

　　

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