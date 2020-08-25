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九毛九中期轉蝕8590萬

2020-08-25 列印
　　內地經營「太二酸菜魚」的九毛九（9922）上半年受新冠疫情影響，公司業績由盈轉虧，截至6月30日，上半年股東應佔虧損達8590.2萬人民幣，對比去年同期盈利9256.2萬元，而經調整虧損接近1.15億元。期內收入約9.5億元，按年下跌23.25%，經營利潤808.4萬元按年減少96.65%。

　　公司表示，今年上半年疫情對其營運業績造成不利影響，為各品牌開設新餐廳的時間亦或會持續受到疫情影響。另外，為有效防疫，公司自一月底起暫停營運所有位於中國的餐廳，期間合共有48間自營餐廳因疫情而關閉。

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