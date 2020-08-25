瑞聲中期少賺近58% 調整佈局應付華為危機

環球政治局勢持續緊張，內地手機製造商華為受美國制裁，面臨晶片斷供危機。瑞聲科技（2018）財務總監郭丹在業績會議中昨表示，由公司角度出發，只能夠因應整個產業鏈的狀況，靈活調整產能佈局。她又說，公司擁有較平衡的客戶分佈，相信客戶需求會出現「此消彼長」的情況，個別客戶的情況，對公司業務影響不大。



瑞聲科技昨日公佈今年上半年中期業績，受疫情影響全球手機出貨量，截至6月30日，上半年股東應佔純利達3.2億元（人民幣，下同），較去年同期下跌57.81%，每股基本純利為0.27元，對比去年同期為0.64元，派發中期息0.1港元，去年同期為0.4元。期內收入達78.37億元，同比微升3.55%，期內毛利下跌12.76%，至18.18億元，毛利率下跌4.3個百分點達23.2%。



美制裁晶片恐斷供



光學業務方面，今年上半年銷售額按年同比增長49.8%，至6.3億元。集團表示，塑膠鏡頭平均單價及鏡頭出貨量於上半年有明顯提升，帶動高規格塑膠鏡頭市場滲透率，及產能利用率的大幅提升。



郭丹表示，光學業務的生產毛利率由第一季度的9.2%，上升至第二季度的25%，公司下一步計劃持續提升高規格產品的比例，包括增加6P鏡頭的出貨量，而今年第四季7P鏡頭亦會實現量產，希望明年能夠擴大公司在光學市場的市佔率，另外亦會在高端鏡頭領域提高定價權，長期提升毛利水平。



董事總經理莫祖權則表示，公司早前計劃，今年內將WLG鏡頭的年產能提升至約3000萬片，而現時WLG鏡頭的每月產能已有200萬片，而位於重慶的第二個生產基地將於10月份啟用，相信能夠大大提升產能，惟年底前要達至3000萬片年產能或較為進取，但應可以達至2000萬片。



