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中藥分銷收入跌 國藥少賺2.7%

2020-08-25 列印
　　國藥控股（1099）昨公佈，截至今年6月底止中期業績，純利28.96億人民幣，按年下跌2.7%；每股盈利0.93元，不派息。期內，收入2037.6億元，按年微升約1.04%，主要為醫藥零售業務及醫療器械業務收入提升所致。

　　當中，上半年中藥品分銷業務受疫情的影響較大，該業務收入按年跌4.38%，至1574.9億元，佔總收入75.91%；醫藥零售業務收入110.2億元，按年增長約24.59%，佔總收入5.31%，增長主要是由於零售藥品市場增長，及公司零售藥店的網絡擴展所致。

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