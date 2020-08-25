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泰禾人壽賣盤 平保有意競投

2020-08-25 列印
　　泰禾投資出售旗下泰禾人壽一事一波三折，近日又有媒體報道，泰禾已與部份潛在買家接觸，目前有數10家公司有意參與競投，其中包括中國平安（2318）、華潤集團、外資保險公司以及本地家族企業。泰禾人壽對此不予置評，平保則回應稱，沒有這方面信息。

　　有本地傳媒引述消息人士表示，泰禾投資將於未來兩星期與潛在買家磋商，目前尚未有落實交易的時間表。對於本次出售作價，消息人士稱，泰禾人壽業務增長理想，過去3年的年度化保費增幅達509%，且拓展數碼銷售渠道，料交易作價將高於當年的106億元。

　　

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