消費者信心弱 杜指挫60點 納指四連升再創新高

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報28248點，跌60點；納斯達克指數收報11466點，升86點，連升四天再創新高。
滙控（005）美國預託證券價格曾見34.16港元，較香港收市價跌0.19港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見549.21港元，較香港收市價升4.71港元。
中美對話 貿協有進展
美國貿易代表萊特希澤及財長努欽，與中國國務院副總理劉鶴展開會談，討論第一階段貿易協議執行狀況，雙方一致認為貿易協議有進展。
美國貿易代表署（USTR）聲明指出，中國採取部份措施，落實貿易協議中呼籲的結構性改革，例如保障知識產權、消除強制技術轉移，以及排除美國企業在金融和農業領域障礙。
不過，世界大型企業研究會（Conference Board）公佈，美國8月消費者信心指數降至84.8，連續第二個月下跌，市場預期為93。指數下跌因消費者對目前就業與經濟形勢持悲觀態度，顯示新冠疫情正愈來愈拖累經濟。
憂慮未來支出降溫
世界大型企業研究會報告顯示，美國人正面對高企失業率和未來刺激經濟方案的不確定性。世界大型企業研究會經濟指標高級主任Lynn Franco在一份聲明中指出，近幾個月消費者支出反彈，但消費者對經濟前景和自身財務狀況擔憂加劇，可能會導致未來幾個月支出降溫。
經濟數據方面，美國聯邦住房金融局公佈，六月樓價按月上漲0.9%，按年則升5.7%。五月房價按月跌幅，則修訂為0.2%。
歐洲股市先升後回。英國富時100指數收報6037點，跌67點。 德國DAX指數收報13061點，跌4點。法國CAC指數收報5008點，升不足1點。軟件公司Aveva股價急升7%。
金價下挫。於紐約商品交易所，交投最活躍的12月期金跌16.1美元，收報每盎司1923.1美元，跌幅0.83%。
油價回升，紐約期油昨晚升1.6%，見每桶43.3美元，布蘭特期油同升1.6%。金價則回軟，紐約期金昨晚每盎司跌超過9美元，見1929美元，跌幅0.5%。
港股回吐65點
港股方面，恒指急升兩日後有回吐壓力，收報25486點，跌65點。科技股亦受制於獲利盤，恒生科技指數收報7223點，下滑1.5%；大市交投活躍，成交金額1287億元。