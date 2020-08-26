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港匯偏強 金管沽六億港元

2020-08-26 列印
　　重磅新股即將登場，帶動港元需求，港匯再度觸及7.75強方兌換保證價，金管局於周一晚紐約時段，入市沽出6.43億港元，令今日（26日）銀行體系總結餘，增至1883.83億元。市場人士指，由於未來一、兩個月將有螞蟻集團等大型IPO，料港匯續徘徊於7.75水平。

　　金管局是次入市沽港元規模，為六月出現新一輪資金流入以來最小一次。東亞（023）高級外匯市場策略師葉澤恆認為，這或因投資者早已部署來港資金，至於往後資金流入規模，相信規模相對之前小，流入速度亦會較慢，不過在IPO因素支撐下，港匯將持續於7.75附近上落。

　　華僑永亨銀行經濟師李若凡指，上周尾市場已為農夫山泉IPO提前預備資金，加上月結令港元需求相應增加，以至港匯再觸及強方兌換保證。
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