螞蟻同步申中港上市 半年多賺10倍至219億

阿里巴巴（9888）旗下、支付寶母企螞蟻科技集團，已在香港及上海遞交招股書，啟動A股及H股同步上市計劃。據招股文件顯示，螞蟻上半年盈利大增逾10倍，錄得219億元（人民幣，下同），其中「數碼金融科技平台」貢獻收入63%。



據招股書顯示，A股及H股發行後，總股本將不低於300.38億股，本次A股及H股發行新股數量，將不低於A股及H股發行後總股本的一成。根據招股文件，截至今年六月底止，中期利潤按年增長逾10倍，達219億元。



截至今年六月底止的12個月期間，通過螞蟻平台完成的內地總支付交易規模達118萬億元；國際總支付交易規模亦達6220億元。



擬AH發行10%股份



螞蟻半年收入725億元，按年增長38%。其中「數碼金融科技平台」收入459億元，按年升56%，包括「微貸科技」及「理財科技」分別貢獻285億及112億元。「數碼支付與商家服務」收入260億元，按年升13%。同時「數碼金融科技平台」佔收入比重，由去年同期的55%增至63%；「數碼支付與商家服務」則由43%減至35%。



文件列明，螞蟻前五大客戶包括阿里、商業銀行、資管公司、保險公司及不同商家。



當中阿里在2017年至今年上半年期間，仍是螞蟻最大客戶，分別貢獻各期收入逾8.9%、9.2%、8.1%及6.2%。



分析料美制裁影響微



金利豐證劵研究部執行董事黃德几表示，螞蟻是近期無可比擬的超級獨角獸，業務及盈利增長速度具潛力，由於中美角力、疫情令電子支付增長等因素，最終選擇此時落戶香港，對於企業及本港市場均有好處。



中美關係緊張，阿里或成下一個制裁對象，但黃德几認為對螞蟻影響有限，因集團業務大部份均在中國。



