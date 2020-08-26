農夫山泉4343元入場 首日孖展超購234倍

內地包裝飲用水及飲料龍頭企業農夫山泉（9633）昨日起招股，首日不少券商額度未到下午四時已被「借爆」。本報綜合13間券商數據顯示，農夫山泉首日合共錄得逾1371億元孖展認購，根據公開發售部份集資5.84億元計算，目前已超額認購近234倍。



農夫山泉於全球發售逾3.88億股，招股價介乎19.5至21.5元，最多集資近83.47億元，每手200股，入場費4343.33元，本周五截止招股，預計九月八日掛牌，中金以及摩根士丹利為聯席保薦人。是次招股合共引入六名基石投資者，當中包括新加坡政府投資公司、富達國際等，合共認購最多24.8億元。



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，整個市場近期完全沒有新股，農夫山泉的出現，吸引一眾專注新股的投資者，令農夫山泉認購勢頭旺，耀才首日借出近300億元孖展，當中有逾10多張「頂頭槌飛」，今日會再度加碼，但因月底銀行普遍「水緊」，暫未清楚能夠增加多少額度。



除耀才外，輝立早前宣佈預留的300億元亦已全數借爆，信誠則在150億元額度借爆後加碼，最終首日借出206億元，凱基證券亦同日加碼最終借出120億元。另外，大華繼顯以及富途分別借出150億以及147.34億元孖展。



另外，富途昨日早上因搶購孖展融資額度用戶太多，導致系統崩潰，一度不能落單認購新股，耀才應用程式昨早亦因認購客戶太多，導致繁忙擠塞。



認購火熱富途耀才「塞車」



但要留意的是，農夫山泉自招股結束至首掛期間橫跨兩個周末，券商借出孖展日數，亦由以往普遍的五、六日，延長至十日，再加上孖展利率較早前回升，孖展利息開支大升。以頂頭槌飛為例，一張頂頭槌飛涉資超過2.95億元，若借足九成孖展，孖展息率為2.3厘計，頂頭槌飛需要付出利息高達16.7萬元。



