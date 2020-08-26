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碧桂園中期賺141億 中期息20.55分

2020-08-26 列印
■碧桂園截至六月底中期純利約一百四十一億元人民幣，按年跌近百分之十。資料圖片
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　　碧桂園（2007）截至6月底止中期純利為141.32億元（人民幣，下同），按年跌9.6%，每股盈利0.66元，派中期息20.55分。公司常務副總裁程光煜昨日在網上業績會中表示，下半年權益可售資源約6412億元，料首8月銷售額將按年錄得增長，有信心今年銷售額高於去年；全年投地預算維持在1600億元不變。

        期內收入1849.57億元，按年下跌8.4%；毛利按年降18.2%，至448.87億元。首席財務官兼副總裁伍碧君解釋，主要是因2018年土地市場過熱，當時投地成本較高，相關項目陸續開始交付，拖累上半年利潤下滑。

投地預算維持1600億

        她又強調，公司財務指標一直處於良性狀態，截至6月底淨借貸為58.1%；現金短債比為1.9倍；資產負債率亦由去年底的83%降低至81.6%，未來還會進一步下降。

        程光煜指，今年首7月累計權益銷售額為3212.3億元，按年大致持平，有信心首8月銷售將按年錄得增長。

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