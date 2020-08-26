傳遭政府否決交易 蒙牛棄購澳乳品商

去年11月底蒙牛宣佈以6億澳元收購LION-DAIRY & DRINKS，但蒙牛昨日公佈，已以書面方式終止收購LION-DAIRY & DRINKS，由於其中一項條件未能於期限前達成所致。集團指出，終止協議對集團營運、業務或財務狀況，並不會造成重大不利影響。早前有澳洲傳媒表示，澳洲政府否決蒙牛乳業收購LION-DAIRY & DRINKS交易。
現代牧業多賺77%
另外，蒙牛旗下現代牧業公佈，截至今年6月底止，中期溢利2.21億元（人民幣，下同），按年升76.8%，每股盈利3.47分；不派中期息。上半年收入28.28億元，按年增10%。該公司表示，收入增加主要是由於原奶銷售量和原奶平均售價的增加。
期內原料奶平均銷售單價每公斤3.87元，按年升0.5%；總產奶量75萬噸，按年增加10%。高麗娜指出，內地以往較依賴進口牛奶產品，但受到新冠肺炎疫情影響，外國乳製品進口量減少，帶動內地乳製品銷售增長，加上內地專家提倡多飲用乳製品，以提高免疫力，對乳製品行業帶來正面影響。
適逢公司今年成立15周年及上市10周年，被問及會否增加派發全年股息，她表示須在年底董事局會議商討，現時未能作預測。蒙牛乳業昨日收報35.4元，跌0.7%；現代牧業收報1.13元，跌0.87%。