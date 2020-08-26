傳遭政府否決交易 蒙牛棄購澳乳品商

日聯「一哥」川崎前鋒上輪意外被名古屋鯨魚打破今季各賽事不敗金身，今晚作客中游份子神戶勝利船矢志重返勝軌。幸好，他們有近期腳風大順的三笘薰坐鎮中場，勢必擊沉勝利船全取三分，客勝無問題。 （有線601、661台今晚6:00直播） 前鋒上輪作客鯨魚擁有約六成控球權，十六次射門亦較後者多一倍，可惜臨門一腳欠運負0:1，開季至今各賽事十四仗不敗的金身被破。 然而塞翁失馬，焉知非福，他們少了不敗包袱，場上可望踢得更輕鬆，加上中場三笘薰過去六場各賽事共入七球；巴西前鋒李安度達美奧近四輪亦三次有士哥，兩人勢聯手撕破勝利船防線。前鋒小林悠亦揚言：「只要我們保持一貫的強橫攻力，有信心...

2020-08-26