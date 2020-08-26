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傳遭政府否決交易 蒙牛棄購澳乳品商

2020-08-26 列印
■蒙牛昨日公佈，終止收購澳洲品牌乳品及飲料公司。圖為該公司總裁盧敏放。資料圖片
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　　蒙牛（2319）昨日公佈，終止收購澳洲品牌乳品及飲料公司LION-DAIRY & DRINKS，主要為其中一項條件未能於屆滿日期達成。另外，蒙牛旗下現代牧業（1117）上半年溢利升逾七成，總裁高麗娜指，疫情對乳製品行業衝擊不大，並預料公司上半年增長能延續至下半年。

　　去年11月底蒙牛宣佈以6億澳元收購LION-DAIRY & DRINKS，但蒙牛昨日公佈，已以書面方式終止收購LION-DAIRY & DRINKS，由於其中一項條件未能於期限前達成所致。集團指出，終止協議對集團營運、業務或財務狀況，並不會造成重大不利影響。早前有澳洲傳媒表示，澳洲政府否決蒙牛乳業收購LION-DAIRY & DRINKS交易。

現代牧業多賺77%

        另外，蒙牛旗下現代牧業公佈，截至今年6月底止，中期溢利2.21億元（人民幣，下同），按年升76.8%，每股盈利3.47分；不派中期息。上半年收入28.28億元，按年增10%。該公司表示，收入增加主要是由於原奶銷售量和原奶平均售價的增加。

        期內原料奶平均銷售單價每公斤3.87元，按年升0.5%；總產奶量75萬噸，按年增加10%。高麗娜指出，內地以往較依賴進口牛奶產品，但受到新冠肺炎疫情影響，外國乳製品進口量減少，帶動內地乳製品銷售增長，加上內地專家提倡多飲用乳製品，以提高免疫力，對乳製品行業帶來正面影響。

        適逢公司今年成立15周年及上市10周年，被問及會否增加派發全年股息，她表示須在年底董事局會議商討，現時未能作預測。蒙牛乳業昨日收報35.4元，跌0.7%；現代牧業收報1.13元，跌0.87%。

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