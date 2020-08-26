中環IFCN外望——港財富管理業務資產達28.8萬億

證監會昨日公佈，今年上半年，香港的金融市場在充滿挑戰的形勢下仍維持穩健，香港股市及期貨市場一直保持活躍，平均每日成交額按年升20%，達1175億元；首次公開招股（IPO）市場表現蓬勃，上半年集資額為928億元。而截至去年底香港註冊及財富管理業務管理的資產按年增20%，至28.769萬億元。去年資產及財富管理業務便有多達1.668萬億元的淨資金流入。



證監的公告顯示，香港註冊成立的證監會認可基金在首季經歷淨資金流出，與新冠疫情爆發導致全球市場扭曲及「尋求較穩妥的資金出路（flight to safety）」的現象相符。這些基金在第二季已有所反彈，錄得270億元的淨資金流入。



另外，據證監會最新《資產及財富管理活動調查》顯示，截至2019年底止，香港資產及財富管理業務的管理資產按年增加20%，至28.77萬億元；資產及財富管理業務去年錄得近1.67萬億元的淨資金流入。證監會行政總裁歐達禮表示，儘管環球市場去年面對多項挑戰，但香港的資產及財富管理業務仍錄得強勁增長。



華為手機銷量追平三星



市場研究機構Gartner公佈最新數據，第二季全球智能手機銷量下滑20.4%，降至2.95億台。在首五名智能手機廠商中，三星銷量大幅下滑，蘋果智能手機銷量與去年持平。儘管華為按年銷量也下滑6.8%，但按季銷量增長27.4%，市佔率基本追平三星，距全球第一位置僅一步之遙。



Gartner表示，在中國市場隨着疫情好轉，智能手機需求按季回升。在全球範圍內，新冠疫情的旅行限制，零售店關閉以及對非必要產品的更謹慎支出，使今年全球智能手機銷量連續第二季度下滑。中國智能手機銷量於次季下滑7%，銷量接近9400萬台。第二季三星智能手機銷量約5500萬台，按年下降27.1%。華為智能手機銷量按年下降6.8%，總計5400萬台。蘋果智能手機iPhone銷量為3800萬台，按年下降0.4%。三大手機商市佔率分別為18.6%、18.4%及13%。



高瞻