觀望央行年會 美股偏軟 納指標指續創新高

投資者觀望疫情發展，美股好淡爭持。當中三大指數個別發展。杜指早段跌43點，見28205點，跌幅相當於0.2%。標普指數微升5點，至於納斯達克指數早段則升0.5%。港股夜期則靠穩，中段見25456點，較期指日間收市升24點，並較恒指收市低水36點。



美國新冠肺炎疫情仍未好轉，加上國會在新一輪紓困方案上仍未達共識，市場把關注焦點集中在聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會上的演講。市場預計，鮑威爾將在會上作出重大政策宣示，提出平均通脹目標，允許通脹率在一段時間內高於2%，避免美國步入日本的低通脹後塵。



市場料鮑威爾提高通脹目標



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報28331點，升83點；標普500指數收報3478點，升35點；納斯達克指數收報11665點，升198點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見33.88港元，較香港收市價跌0.07港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見551.44港元，較香港收市價跌0.06港元。



另外，美國商務部宣佈，將在南中國海修建人工島的24家中國企業列入實體清單，認為這些企業幫助推進中共南海戰略的軍事化發展，破壞美國地區夥伴主權。



歐洲主要股市周三收高，德國推出額外刺激經濟措施，加上市場期待法國將推經濟振興計劃，抵消了全歐洲新冠肺炎病例持續增加的疑慮。英國富時100指數收報6045.6點，升8.59點，升幅0.14%。德國DAX指數收報13190.15點，升128點，升幅0.98%。法國CAC指數收報5048.43點，升40點，升幅0.8%。



紐約油價先跌後升，10月份付運的紐約輕質原油期貨價上漲4美仙，收報每桶43.39美元。颶風勞拉增強至四級颶風，市場人士關注美國墨西哥灣的油產量減少，利好油價。



阿里巴巴續創新高



港股預託證券個別發展，滙控（005）被美國批評未有執行制裁令，預託證券價格未有大反應，早段見33.92元，較香港收市微跌0.1%。中國移動（941）預託證券跌幅較大，較香港收市跌近3%。



恒指連續第二日好淡爭持，繼續於25500點水平反覆拉鋸，收造25491點，微升5點。恒生科指面世滿一個月，收造7275點，升0.7%，電商股京東（9618）升逾半成兼創新高，市值曾突破一萬億元；電商股龍頭阿里巴巴（9988）亦破頂，收報284.4元，升4.6%，市值突破六萬億元。



穆迪報告指次季中國實際經濟反彈較預期強勁，將今年內地GDP增長預測由1%上調至1.9%，並維持對明年GDP增​​長預測約7%。不過A股走弱，其中創業板指數挫逾2%。上證指數連跌兩日跌1.3%；深成指數跌逾1.7%。滬深兩市成交合計9785億元人民幣。



