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小米中期多賺逾三成

2020-08-27 列印
　　恒指「新貴」小米集團（1810）昨日派發截至今年6月底止中期成績表，期內雖受疫情影響，手機銷量在第二季按年減少12%，至2830萬部，但純利仍按年增逾3成，至66億人民幣。

  小米合夥人兼總裁王翔指出，第二季度在海外市場的拓展速度仍非常快，而待明年中國5G進一步發展及普及，小米手機在中國市場方面將會有更多機會。

　　此外，小米上半年度股東應佔純利達66.62億元，按年增長31.19%，經調整淨利潤達56.74億元，按年下跌0.7%，每股基本盈利為0.279元。期內收入達1032.4億元，按年上升7.87%，毛利為152.6億元，同比增長22.33%，經營利潤上升30.01%至77.36億元。
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