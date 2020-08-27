農夫山泉招股熱不退 料問鼎今年「凍資王」

農夫山泉帶頭掀起本輪新股熱浪，首日招股未到下午四時孖展額已被「借爆」，市場熱捧程度爆錶。踏入第二個招股日火爆程度依然，本報綜合全港15間券商，它們兩日合共累計為農夫山泉借出1598億元孖展，按公開發售部份集資5.84億元計，目前超購倍數已達273.67倍。
分析指，投資者擔心農夫山泉首日招股孖展被盡數「借爆」，故有別於以往「睇定啲」最後一日才落單，首日便選擇「撲去入飛」，在多家券商孖展被借爆後，次日孖展進帳有限。其中，耀才首日招股錄得三百億元孖展，及十幾張「頂頭槌飛」，昨續有二十億元孖展進帳，孖展增至320億元。輝立首日300億元孖展被「借爆」後，昨立刻追加約十幾億元，最終次日孖展增十億元，至310億元，惟之後不會再追加。致富亦追加約一至二億元孖展額，次日孖展額升至12億元，該行亦表示不會再加。
難做到「一人一手」
信誠證券副總裁何智威表示，市場資金充足令新股市場暢旺，投資者認購踴躍程度異常，預計農夫山泉較大機會首掛日便爆升超過一倍，但由於公司舊經濟的屬性，加上更多大型新股陸續上市，投資者策略以短炒為主，料該股或後繼無力，相信回吐壓力亦較大。他預料一手中籤率僅有百分之幾，難做到「一人一手」。該行的聯席董事張智威更指，目前來看最少抽100手，即約抽二萬股，凍資逾43萬，才能穩中一手，建議「全家總動員」盡抽。