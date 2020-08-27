農夫山泉招股熱不退 料問鼎今年「凍資王」

「水中茅台」農夫山泉（9633）次日招股熱度不減，繼首日孖展被「借爆」後，致富、輝立等證券行紛紛追加孖展，惟仍有部份股民反映出現因認購火爆導致申購失敗的情況。本報綜合15家券商數據，農夫山泉兩日招股累計錄得近1600億元的孖展額，目前已超購逾273倍。分析指，農夫山泉認購情況異常火爆，有機會問鼎今年新股「凍資王」寶座，料難做到「一人一手」，或至少認購一百手（約二萬股，凍資逾四十三萬）方可穩中一手。本報財經組



農夫山泉帶頭掀起本輪新股熱浪，首日招股未到下午四時孖展額已被「借爆」，市場熱捧程度爆錶。踏入第二個招股日火爆程度依然，本報綜合全港15間券商，它們兩日合共累計為農夫山泉借出1598億元孖展，按公開發售部份集資5.84億元計，目前超購倍數已達273.67倍。



分析指，投資者擔心農夫山泉首日招股孖展被盡數「借爆」，故有別於以往「睇定啲」最後一日才落單，首日便選擇「撲去入飛」，在多家券商孖展被借爆後，次日孖展進帳有限。其中，耀才首日招股錄得三百億元孖展，及十幾張「頂頭槌飛」，昨續有二十億元孖展進帳，孖展增至320億元。輝立首日300億元孖展被「借爆」後，昨立刻追加約十幾億元，最終次日孖展增十億元，至310億元，惟之後不會再追加。致富亦追加約一至二億元孖展額，次日孖展額升至12億元，該行亦表示不會再加。



難做到「一人一手」



信誠證券副總裁何智威表示，市場資金充足令新股市場暢旺，投資者認購踴躍程度異常，預計農夫山泉較大機會首掛日便爆升超過一倍，但由於公司舊經濟的屬性，加上更多大型新股陸續上市，投資者策略以短炒為主，料該股或後繼無力，相信回吐壓力亦較大。他預料一手中籤率僅有百分之幾，難做到「一人一手」。該行的聯席董事張智威更指，目前來看最少抽100手，即約抽二萬股，凍資逾43萬，才能穩中一手，建議「全家總動員」盡抽。



