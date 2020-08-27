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雷蛇半年蝕1.3億 虧損大幅收窄

2020-08-27 列印
　　雷蛇（1337）昨日公佈截至6月30日止中期業績，期內虧損1734萬元美元(約1.35億港元)，虧損按年收窄63.9%，經調整EBITDA（除息稅折舊及特殊開支前盈利）則扭虧為盈，賺318萬美元，對比去年同期虧蝕2481萬美元，不派中期息。

        期內收入達4.48億美元，創歷史新高，按年增長25.3%，當中硬件收入達3.8億美元，按年升26%，服務收入則按年增長79.3%至6400萬美元。

        該公司表示，疫情同時亦令電子支付方式及金融科技使用普及加快，亦令雷蛇加快相關業務發展。

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