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大新半年賺9.46億減三成

2020-08-27 列印
　　大新銀行（2356）上半年純利9.46億元，按年跌30.2%；信貸減值虧損激增約3倍，至3.65億元。中期股息每股0.08元。

        大新銀行董事總經理王祖興於傳媒電話會議上表示，該行信貸質素大致維持良好，減值上升主要是因去年基數低，及且要就預期信貸減值（ECL）作撥備；由於經濟前景仍不明朗，不排除信貸質素會持續受壓，但管理層會加強風險管理。

　　大新金融（440）執行董事王伯凌補充，今年上半年，中小企業和零售無抵押貸款未見有明顯轉差跡象，相信有受惠於政府及業界推出的紓困措施；但由於失業率惡化，個人貸款的相關撥備支出亦增加。

　　

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