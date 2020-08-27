碧桂園疫後銷售勁彈 全年可望錄得增長

今年初在新冠肺炎疫情衝擊下，內地樓市銷售一度冰封。隨着疫情受控，內房龍頭企碧桂園（2007）銷售率先強勁反彈，權益銷售金額自3月起連續五個月按年錄得正增長。該集團常務副總裁程光煜日前表示，今年首七個月銷售額已與去年同期大致持平，下半年權益可售資源約6412億人民幣，可售資源充足，有信心首八個月銷售額可超越去年同期，全年銷售甚至有望錄得增長。



碧桂園上半年實現權益合同銷售金額2669.5億元。據第三方統計機構克而瑞數據，若以全口徑銷售額計，碧桂園上半年銷售金額達3723.1億元，居房地產行業第一。對於資金密集型的房地產行業而言，銷售回款率是衡量房企經營能力的重要指標。上半年碧桂園權益物業銷售現金回籠約2509.3億元，權益回款率達94%，連續五年高於90%。



在投地方面，程光煜在網上業績會上表示，上半年權益獲取土地開支為770億元，下半年仍會根據市場情況及機會，動態調節投資強度，保持所補充貨量等於或多於銷售貨量；按現時投地節奏來看，有信心完成全年約1600億元土地拓展開支計劃。他又強調，下半年權益可售資源約6412億元，可售資源充足。



總裁：購房需求未減



該集團總裁兼執行董事莫斌稱，疫情逐步受控，相信潛在購房需求不會因為疫情減少。長遠而言，國家將繼續穩妥實施房地產市場平穩健康發展長效機制方案；而且中國城鎮化進程遠未結束，廣大縣鎮居民改善居住環境需求仍將持續，廣大城鎮市場大有可為。



除房地產主業外，碧桂園近年積極佈局機械人建築、機械人餐飲、現代農業、新零售等新業態，強化全產業鏈整合優勢。集團認為，覆蓋房地產開發所有環節的「一條龍」開發模式，將有助集團實現相關環節工序的標準化操作，並在項目開發各環節提前參與投資分析與決策，生產運營效率更高，質量更加可控。











